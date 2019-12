Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie auf einer Wanderung Wünsche wahr werden können

Ein Wunsch war schon in Erfüllung gegangen, bevor das Haus vom Weihnachtsmann und der Rotbemantelte überhaupt in Sichtweite waren: Es regnete. Das freute die Förster und die Mitglieder des Vereins Statt Urwald – Kulturwald am Possen und Hainleite, nicht gerade für ihre Wanderung, aber doch für Wald und Bäume. Zum zweiten Mal hatten sie die Wanderung zum Weihnachtsmann auf dem Possen organisiert. Die Idee hatten die Förster, weil sie immer wieder in der Adventszeit beobachtet hatten, wie Wunschzettel von Kindern hier versteckt worden waren, erzählt Ralf Hubert.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr war keine Werbung mehr nötig. Mehr als 100 Familien hatten sich bei Ralf Hubert, dem Revierleiter im Possen, angemeldet für die Wanderung, bei der die Kinder ihren Wunschzettel am Ende persönlich beim Weihnachtsmann im Wald abgegeben können. Zwei Touren boten die Förster, neben Rald Hubert, war auch Stadtrevierleiter Michael Böhme unterwegs, an. Auf dem Weg zur Blockhütte und dem Weihnachtsmann, zu Glühwein und Lagerfeuer, hatten sich die Förster noch kleine Aufgaben ausgedacht.

An drei Stationen wurde Wissenswertes über Tiere im Wald und Weihnachtsbäume vermittelt, es wurden Weihnachtslieder angestimmt und versucht, einen Specht zu imitieren. Auch wenn die menschlichen Spechte aufgrund ihrer mäßigen Klopf-Frequenz enttäuschten, die Idee, mit den Kindern zum Weihnachtsmann zu wandern, begeisterte. Trotz des starken Regens hielten die 50 großen und kleinen Wanderer bis zur Blockhütte durch. Dort hatte geduldig der Weihnachtsmann gewartet ebenso wie seine vielen Helfer in Gestalt der ersten Sondershäuser Blutbuchenkönigin Jennifer I. und den Mitgliedern des Kulturwaldvereins. Bei ihnen konnten die Kinder nicht nur ihre gemalten oder schon selbst geschriebenen Wunschzettel abgeben, sie hatten für die Kinder sogar noch schokoladige Präsentbeutel dabei. Und mit ihrem kleinen Konzert sorgten sie überdies für weihnachtliche Stimmung.