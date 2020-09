Aufruf zum Dorfgespräch in Etzleben

Ein Dorf sucht nach neuen Ideen. Am Samstag, 19. September, sind die Etzlebener im Gespräch. Die Bürger treffen sich von 16 bis 19 Uhr auf den Außenflächen des Dorfgemeinschaftshauses zum ersten von drei Dorfgesprächen, die der Jenaer Diskurs-Verein diesen Herbst im Ort organisiert.

In den drei Stunden solle es in gemütlicher Atmosphäre, bei kostenlosem Grillgut und Getränken, um neue Ideen für das 300-Einwohner-Dorf am Flüsschen Lossa gehen, um Chancen und Anregungen, so lautet der Anspruch der Organisatoren. Es gehe bei der Veranstaltung auch darum, Leute ins Gespräch zu bringen, die sonst kaum miteinander reden würden.

Die beiden Folgetermine für das Dorfgespräch sind der 15. Oktober und der 12. November. Das Modellprojekt, das vom Freistaat Thüringen gefördert wird, läuft in vier Thüringer Ortschaften.

Anmeldung und Fragen im Internet: dorfgespraeche.etzleben@gmx.de