Aus der alten Schule wird eine Senioren-WG

Am 29. Januar in Ebeleben wird das neue ambulant betreute Wohnen der Arbeiterwohlfahrt in der ehemaligen Schule auf dem Untermarkt eröffnet und damit auch eine der bedeutendsten Investitionen der vergangenen Jahre in der Helbestadt übergeben.

Von ehemals vier Schulgebäuden in der Stadt sind dann nur noch zwei in Betrieb. Die sogenannte Helbeschule in der Schulstraße wurde 1903 eröffnet und diente bis zum Jahre 1999 verschiedenen schulischen Zwecken. Durch die immer geringer werdende Schülerzahl wurde das Gebäude als Schule geschlossen, stand aber nur kurze Zeit leer. Als Gesellschafter der „Wippertal“-Wohnungsgesellschaft gelang es der Stadt, das Gebäude umbauen zu lassen, so dass hier zwölf barrierefreie Wohnungen entstanden. Gleichzeitig wurde eine mit Fördermittel seitens des Landes finanzierte Seniorenbegegnungsstätte geschaffen, die die Novalis-Diakonie heute als Tagespflegeeinrichtung nutzt.

Im Jahre 1953/54 wurde die landwirtschaftliche Berufsschule auf dem Untermarkt gebaut. In den Jahren 1955/56 kam die Diesterwegschule hinzu, die lange Zeit POS war und 1991 dann Grundschule wurde und als solche auch heute noch genutzt wird. Um die beiden Schulen in Abtsbessingen und Großbrüchter zusammenzuschließen, wurde schließlich 1977/78 die POS „Thomas Müntzer“ gebaut, die nach der Wende zur Regelschule wurde und nun Thüringer Gemeinschaftsschule ist.

Von den einst vier Schulen werden nun noch zwei zu pädagogischen Zwecken genutzt, da die ehemalige landwirtschaftliche Berufsschule in den letzten Monaten zum ambulant betreuten Wohnen umgebaut wurde. Wie kam es dazu? Nach der Neuaufstellung der Schullandschaft nach 1991 wurde das Gebäude viele Jahre als Nebengebäude der Regelschule genutzt, da die Schüler aus Kapazitätsgründen nicht komplett dort unterrichtet werden konnten. Die beiden Gebäude liegen etwa 500 Meter auseinander, was regelmäßig „zum Wandern“ der Schüler und Lehrer durch die Innenstadt führte. Die Raumkapazität wurde allerdings aufgrund sinkender Schülerzahlen immer weniger ausgelastet, die Nebenkosten blieben aber zum großen Teil.

Als das Modell der Thüringer Gemeinschaftsschule entwickelt wurde, entschloss sich die Schulkonferenz, diesen Schritt auch in Ebeleben gehen zu wollen. Es folgten Gespräche und Verhandlungen. Zum Schluss wurde eine Lösung gefunden, die für alle Beteiligten Vorteile brachte: Der Kreis schuf einen Anbau am Hauptgebäude der Gemeinschaftsschule und das für alle Beteiligten lästige Wandern.

Mit der Rücknahme des Gebäudes am Untermarkt hatte nun die Stadt freie Hand über die zukünftige Nutzung. Aufgrund der älter werdenden Bevölkerung war es von Anfang an Ziel, hier eine weitere Wohnform für ältere Menschen zu schaffen. Nach der entsprechenden Ausschreibung gab es von verschiedenen Seiten Interesse, zahlreiche Gespräche wurden wieder geführt. Es kristallisierte sich heraus, dass die AWO AJS gGmbH das schlüssigste Konzept hatte und so wurde seitens der Stadt das Gebäude verkauft. Nach mehrmonatiger Bauzeit ist es nun so weit: Nur noch an der Hülle ist das ehemalige Schulgebäude erkennbar. Möge es in der jetzigen Nutzungsform den Bewohnern viel Freude bringen.

Uwe Vogt hat selbst an allen vier Ebelebener Schulen gearbeitet und war bis 2018 Bürgermeister der Stadt.