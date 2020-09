Auseinandersetzung eskaliert: 36-Jähriger im Gefängnis, Kontrahent und Schlichter im Krankenhaus

Ein 36-Jähriger zettelte in Sondershausen gestern mehrere Streits an (Symbolbild).

Sondershausen. Die Polizei musste am Montagnachmittag mehrere Male wegen eines 36-Jährigen ausrücken, der nach Streit suchte.

Vor dem Einkaufszentrum in der Hauptstraße ist am Montagnachmittag ein Streit zwischen zwei polizeibekannten Männern so stark eskaliert, das beide ins Krankenhaus kamen. Auch ein Unbeteiligter, der die Auseinandersetzung schlichten wollte, sei verletzt worden.

Bereits am Nachmittag waren Polizeibeamte ausgerückt, weil einer der Streithähne, ein 36-Jähriger, Passanten auf der Hauptstraße angepöbelt hatte. Er sei kurz danach in eine Rangelei geraten und war für die Beschädigung an einer Scheibe einer Fleischerei verantwortlich.

Der 36-Jährige kam über Nacht ins Gefängnis. Sein Kontrahent konnte noch in der Nacht das Krankenhaus verlassen. Beide standen unter Drogeneinfluss und müssen sich nun wegen diverser Delikte verantworten.

