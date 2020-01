Kyffhäuserkreis. Das Land soll den Umbau am Kyffhäuser fördern, beschloss der Kreisausschuss Damit stehen bis zu 75 Prozent Förderung in Aussicht.

Aussicht auf mehr Zuschuss

Mit mehr Fördergeld als bisher eingeplant könnte der Landkreis schon in diesem Jahr damit beginnen, die Anlagen am Kyffhäuser für Touristen attraktiver zu gestalten. Dafür soll ein neuer Fördertopf der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung regionaler Infrastruktur vom Land Thüringen angezapft werden. Daraus könnten bis zu 75 Prozent der Kosten als Zuschuss fließen. Das beschlossen die Mitglieder des Kreisausschusses am Mittwoch, nachdem Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) von der Chance auf zusätzliche Fördermittel berichtet hatte.

Mit der Entscheidung im Ausschuss gibt der Kyffhäuserkreis seine bisherigen Pläne auf, die Vorhaben über das Bundesprogramm für nationale Projekte des Städtebaus fördern zu lassen. Dort bliebe der Zuschuss auf maximal 60 Prozent beschränkt. Das war aber nicht der Grund für die Abkehr: Der Landkreis musste nach einem neuen Förderprogramm suchen, weil sich herausgestellt hatte, dass die Bundesmittel ausschließlich von Städten und Gemeinden abgerufen werden können. Für die Aussicht auf noch höhere Zuschüsse vom Land könne die Verwaltung jetzt sogar zum größten Teil auf die für den ursprünglichen Antrag beim Bund zusammengetragenen Informationen zurückgreifen, nannte die Landrätin einen weiteren Vorzug des Wechsels beim Förderprogramm.