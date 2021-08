Aussteller zeigen in Bendeleben die bunte Vielfalt der Tomaten

Swetlana Hüttner zeigte 140 Tomatensorten aus eigenem Anbau in ihrem Schrebergarten in Sachsen.

Bendeleben. Und es ist erstaunlich, wie viele Sorten es gibt – und in welchen Farben...

Sie heißen Sibirischer Tiger, Schacheresada oder Moskvich und sind echte Raritäten. Beim Tomatentag in Bendeleben am Sonntag waren diese Früchte und noch viel mehr zu sehen. Rund 140 Tomatensorten hat allein Swetlana Hüttner (im Foto) aus ihrem Schrebergarten in Hohenstein-Ernstthal mitgebracht. Ein weiterer Aussteller zeigte 30 Tomaten- und 12 Chilisorten. Wegen des Regenwetters fand die Tomatenschau in der Orangerie statt. Zudem boten Direktvermarkter regionale Produkte an.