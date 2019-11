Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausstellung und Kleintierbörsen

Der Kleintierzuchtverein „Gut Zucht“ T 221 Greußen und Umgebung lädt am 15. November, von 13 bis 18 Uhr, sowie am 16 November, von 9 bis 16 Uhr zur gemischten Kleintierschau für Rassekaninchen und Rassegeflügel ein. Diese findet in der Ausstellungshalle der Kleintierzüchter am Gartencenter „Am Weinberg“, Nordhäuser Straße 71, in Greußen statt. Der Verein veranstaltet in diesem Jahr zudem noch zwei Kleintierbörsen in der Ausstellungshalle. Am 1. und 29. Dezember, jeweils in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, können Kleintiere, Geflügel und Vögel zum Verkauf angeboten werden. Ausgenommen sei hier Wassergeflügel, so die Information des Vereins.