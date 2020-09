Autofahrer erfasst in Ebeleben Rentnerin und fährt einfach weiter

Bei einem Unfall in Ebeleben im Kyffhäuserkreis wurde am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf Höhe des Rathauses eine Rentnerin schwer verletzte. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe die Frau mit ihrem Rollator in der Rathausstraße Ecke Teichdamm die Straße überqueren wollen, als sie bzw. der Rollator von einem dunkelfarbenen Auto erfasst wurde. Die Rentnerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Bein zu.

Das Auto sei einfach weitergefahren, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Polizei bittet nun dringend Zeugen des Unfalls oder Personen, welche Angaben zum Fahrzeugführer machen können, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion unter 03632/6610 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.