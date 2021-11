Autopanne für Diebstahl genutzt - Schrottauto abgebrannt - Frau unter Drogen in nicht zugelassenem Auto

Diese Vorfälle meldet die Polizei für den Kyffhäuserkreis.

Frau unter Drogen in nicht zugelassenem Auto

Montag gegen 10.45 Uhr kontrollierten Polizisten in der Frankenhäuser Straße in Oldisleben eine Autofahrerin in ihrem Opel Corsa. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zu diesem Fahrzeug gehören. Der Opel ist derzeit nicht zugelassen. Die Autofahrerin stand zudem unter Drogen, ein Test verlief positiv. Sie musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus und den Opel stehen lassen. Außerdem wird gegen die Frau nun wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Schrottauto abgebrannt

Ein alter Ford Mondeo stand am Sonntagnachmittag in Hohenebra, An den Linden in Flammen. Zeugen hatten das Feuer gegen 16.35 Uhr auf dem ehemaligen landwirtschaftlichen Gelände entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Die konnte ein Abbrennen des über 20 Jahre alten Fahrzeuges nicht verhindern. Eine Scheune, die in der Nähe stand, blieb unbeschädigt. Die Kriminalpolizei untersuchte den Brandort. Zur genauen Brandursache sind aber noch keine Aussagen möglich. Ein vorsätzliches Anzünden kann nicht ausgeschlossen werden. Der Schaden ist gering, das Auto sollte verschrottet werden.

Autopanne für Diebstahl genutzt

Auf Grund einer Autopanne musste ein Autofahrer am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr seinen Ford Transit in Großenehrich an der Landstraße 2090 in Richtung Thüringenhausen stehen lassen. Als er gegen 10 Uhr zurückkehrte, hatten Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Sie nahmen einen Rucksack in dem sich ein Schlüsselbund und Arbeitshandschuh befanden, mit. Außerdem wies die Frontscheibe Beschädigungen auf.

