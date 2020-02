Autoschrauber mit eigenem Mottowagen

Im Karnevalclub ist keiner von ihnen und doch fahren die Autoschrauber vom Sondershäuser „Slide 90 Grad Club“ seit zehn Jahren beim Rosenmontagsumzug mit. Superhelden, die Simpsons, Drachen oder die sieben Zwerge – auf ihren Mottowagen haben die Bastler schon vieles verewigt. In diesem Jahr widmen sie die Flächen ihres Narrenwagens einem Spielehelden der Jugendkultur der 1980er-Jahre: Super Mario.

In der alten Kühlhalle für Obst und Gemüse am Petersenschacht haben Steve Kirchner und seine 15 Mitstreiter bis Freitagabend an den Zeichnungen und füllten die Kamelle- und Konfettilager auf. Dem Wagenmotiv entsprechend werden sie am Montagmorgen die Bauherren in ein entsprechendes Kostüm schlüpfen.

Vor zehn Jahren hatten die Autofans die Idee für einen Karnevalswagen. Ihren Club gab es da schon. 2005 haben sie ihn gegründet, erzählt Kirchner, um ihrem Hobby dem Schrauben an gebrauchten Fahrzeugen nachzugehen. Ein 2,5 Tonnen Autoanhänger bot das Grundgerüst. Mit handwerklichem Geschick wurde der umgebaut. Gerüstbauelemente und Hartfaserplatten bilden den Aufbau.

Die Premierenfahrt bestritten die Schrauber als Simpsons im Wagen und in Bildern verewigt auf dem Wagen. Verantwortlich für die Zeichnungen ist Sandra Voigt. Die anderen Klubmitglieder sorgen dann für die Farbe. „Ich bin froh, dass mittlerweile unsere Kinder beim Ausmahlen helfen“, sagt Steve Kirchner, der selbst Malermeister ist. Gut zehn Mann finden Platz auf dem Wagen, in dessen Innerem eine Hightech-Musikanlage mit Megaboxen steht. Hits aus den 90-ern und Karnevalsgassenhauer werden daraus dröhnen. DJ Philip Gerlach regelt dabei die Lautstärke.

„Unser Umzugswagen ist ordnungsgemäß über den Carnevalsverein Blau-Weiß Beberanien angemeldet und entspricht den Sicherheitsvorschriften“, erzählt Kirchner. Deswegen reihen sie sich auch im Tross aus dem Stadtteil Bebra ein. Wenn alles vorbei ist, wird aus dem Faschingswagen wieder ein normaler Anhänger bis zum Rosenmontagsumzug 2021.