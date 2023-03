Bad Frankenhausen: Bürgervereinigung sagt danke

Steffen Kobrow bedankte sich im Namen der Bürgervereinigung „Gemeinsam für Bad Frankenhausen“ bei Mitarbeitern in Klinik und MVZ.

Bad Frankenhausen. Die Bürgervereinigung besuchte Mitarbeiter in Klinik und MVZ.

Um sich bei den Mitarbeitern der KMG-Manniske-Klinik und den MVZ-Praxen für ihre Arbeit in den letzten drei Jahren zu bedanken, nutzte die Bürgervereinigung „Gemeinsam für Bad Frankenhausen“ (GfBF) nach eigenen Angaben den dritten Jahrestag der Corona-Lockdowns, um verschiedene Abteilungen zu besuchen und kleine Aufmerksamkeiten zu verteilen.

Der anfängliche Applaus sei schnell geendet, die Probleme seien hingegen geblieben. So heißt es in der Mitteilung der Bürgervereinigung mit dem Fraktionsvorsitzenden Steffen Kobrow, dass mit den Nachwirkungen der Lockdowns und Schutzmaßnahmen an vielen Stellen noch immer zu kämpfen sei, ohne jedoch näher darauf einzugehen.