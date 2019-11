Bad Frankenhausen: Gedenken, erinnern, mahnen

Immerhin schon seit 1978 führt die evangelische Kirchgemeinde Bad Frankenhausen auf dem jüdischen Friedhof der Stadt aus Anlass der Reichspogromnacht eine Gedenkveranstaltung durch. Später schloss die Stadt sich der Veranstaltung an. Auffallend am Samstagnachmittag war, dass einige Jugendliche mit dabei waren: Schüler aus dem Kyffhäuser-Gymnasium.

Insgesamt 19 Schüler sind für eine Woche im Rahmen eines EU-Projektes ab Montag in Frankreich, da geht es um die Themen Krieg, Erinnerung, Aussöhnung. Wenn auf dem jüdischen Friedhof noch mehr ­Blätter fallen, wollen sie diese, wenn sie wieder zu Hause sind, beseitigen.

Pfarrerin Nadine Greifenstein von der Kirchgemeinde Bad Frankenhausen erinnerte an die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. Juden wurden verfolgt und ermordet, Geschäfte, Wohnungen, Friedhöfe verwüstet. Es sei wichtig, betonte die Pfarrerin mit Blick auf die Gegenwart, zu gedenken, zu erinnern, zu mahnen. Es gebe Stimmen und Haltungen, wo Menschen mit einer anderen Herkunft, einem anderen Glauben diskriminiert, verstoßen werden. Dafür gebe es niemals eine Legitimation und Ausrede. In solchen Situationen dürfe man nicht wegsehen, nicht zusehen. Wehret den Anfängen, betonte sie. Es wurde gemeinsam gebetet und gesungen. Silvana Schäffer (CDU), Zweite Beigeordnete der Stadt, sagte, der 9. November sei ein besonderer Tag für unser Land. Novemberrevolution 1918, die friedliche Revolution, der Fall der Mauer 1989. Ein Tag mit Licht, ein heller Tag. Und dann gab es den Tag mit Schatten, ein sehr dunkler Tag, Reichspogromnacht 1938. Alle seien aufgefordert, so Schäffer, sich bestimmten Entwicklungen entgegenzustellen. Man dürfe die Auseinandersetzung mit Lautstarken, aber Inhaltsschwachen, nicht unterlassen.

Man müsse handeln, wo auch immer die Würde eines anderen Menschen verletzt wird. Man müsse gegensteuern, wenn eine Sprache des Hasses um sich greift, sagte sie.