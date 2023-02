Bad Frankenhausen: Kyffhäuser-Gymnasium stellt sich vor

Bad Frankenhausen. Beim Tag der offenen Tür locken verschiedene Angebote.

Das Kyffhäuser-Gymnasium in der Bahnhofstraße 5a in Bad Frankenhausen bietet interessierten Eltern, Schülern und jenen, die es noch werden möchten am Samstag, dem 11. März, einen Tag der offenen Tür an. In der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr möchte die Schule die einzelnen Fachrichtungen und Fachschaften vorstellen, heißt es in der Ankündigung. Es soll Mitmachstationen geben und auch Musik zum Hören und Mitmachen werde angeboten. Präsentiert werden darüber hinaus verschiedene Seminarfacharbeiten. Laut Mitteilung des Kyffhäuser-Gymnasiums sollen auch Führungen durch die Schule angeboten werden. Selbst digital könne man die Einrichtung bei der Schulrallye erkunden. Für das leibliche Wohl sei beim Kuchenbasar und im Schülercafé gesorgt.