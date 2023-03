Am Mittwochabend fand im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen der erste öffentliche Workshop für das Themenjahr 2025 „500 Jahre Bauernschlacht“ statt. Ideen gibt es bereits viele. Janek Müller ist der künstlerische Leiter des „Thomas-Müntzer-Festivals“. Bis zum Jahresende soll der Veranstaltungsplan stehen, mit dem Bad Frankenhausen dann auf Messen werben will.