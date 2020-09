Bad Frankenhausen: Regen trübt Goldenen Herbst

Beim Musiktitel „Here comes the rain again“ musste Katja Wiegand lachen. „Es reicht“, sagte die aus der Fernsehsendung „The voice of Germany“ bekannte Sängerin, die in Bad Frankenhausen auch jenen Hit der Eurythmics interpretierte. Doch bei ihrem Auftritt am Samstagnachmittag goss es aus Kübeln. Nur 50 Zuhörer bibberten unter den raren Pavillons an der Bühne am Untergelgen. Wiegand performte tapfer weiter, mit sonnigem Gemüt und toller Stimme.

Das Mädchen Marlene Klöppel (5 Jahre) freute sich über die neue Herbst-Deko, die sie mit ihrer Mutter Annika gekauft hatte. Foto: Michael Voß