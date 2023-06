Bad Frankenhausen: Sonderführungen im Regionalmuseum

Die bekannte Federzeichnung Thomas Müntzers vom Frankenhäuser Maler Kurt Engelmann ist aktuell in der Sonderausstellung zu 500 Jahre Bauernschlacht zu sehen.

Bad Frankenhausen. Zwei besondere Führungen gibt es im Juni noch im Regionalmuseum.

Zwei Sonderführungen kündigt das Regionalmuseum Bad Frankenhausen für den Juni an. Zur neuen Ausstellung „Aufbruch bis zum Ende – 500 Jahre Bauernschlacht bei Frankenhausen ein Ereignis prägt Stadt und Region“ wird es am Samstag,10. Juni, um 14 Uhr eine einstündige Führung geben. Eine abendliche Führung durch die Ausstellungen des Museums ist für Mittwoch, den 14. Juni, um 19 Uhr geplant. Außerhalb der Öffnungszeiten können alle Schauen in Ruhe angesehen werden. Der Eintritt zu den Sonderführungen ist frei, um eine Spende wird gebeten.