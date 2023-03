Basteln und malen im Freizeitzentrum Artern

Langeweile ist in den Ferien – so wie hier in den Sommerferien bei den Kreativangeboten – ein Fremdwort im Freizeitzentrum Artern.

Artern. Das Angebot für die Schulkinder in den nahenden Osterferien ist vielfältig.

Das Freizeitzentrum in Artern, Steile Hohle 5, hat in den Osterferien ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Geöffnet hat das Domizil von Montag, 3. April, bis Donnerstag, 6. April, ab 10 Uhr. Die Angebote reichen laut der Familienlotsin Janet Haselhuhn von Kreativarbeiten über Gesellschaftsspiele bis hin zu Spielen unter freiem Himmel. Auch der Leseclub finde wie gewohnt statt. Ab 14 Uhr öffnen dann täglich die Türen zum Nähkurs mit Anke. „Hier können Große und Kleine noch viel lernen“, so Janet Haselhuhn.

In der zweiten Ferienwoche werden dann am Dienstag, dem 11. April, ab 14 Uhr werden Grasfrauen oder auch -männer gebastelt. Für Mittwoch, den 12. April, steht das Bemalen von Figuren aus Holz ab 14 Uhr auf dem Programm. Am Donnerstag, 13. April, können dann ab 14 Uhr Beutel mit Textilfarbe bemalt werden. Basteleien mit Serviettentechnik stehen am Freitag, 14. April, ebenfalls ab 14 Uhr auf der Tagesordnung. Jeweils ab 15 Uhr gibt es an den Nachmittagen in der zweiten Woche einen Märchenfilm zu sehen. Informationen gibt es im Freizeitzentrum telefonisch unter: 03466 / 302859.

https://www.freizeit-artern.de/