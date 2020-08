Baubeginn zur Erweiterung der Sondershäuser Skate Arena

Die Bauarbeiten zur Erweiterung der Skate-Arena in Sondershausen haben in dieser Woche begonnen. An der Straße der Freundschaft soll bis zum Sommer nächsten Jahres die Hallenfläche um etwa 400 Quadratmeter vergrößert werden. Die Nordhäuser Firma Waresa ist damit beschäftigt, den Baugrund für die Expansion vorzubereiten. Die zusätzlich geschaffene Fläche soll einmal eine Art Bewegungs-Parcours für die jüngsten Besucher der Skatehalle beherbergen, informierte Thomas Rießland, Fachgebietsleiter Sportförderung, Sportstätten und Bäder bei der Stadt Sondershausen. Die Kosten für den Erweiterungsbau betragen….