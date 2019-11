Sondershausen. Sondershäuser Bauhof will alten Fahrzeugbestand schrittweise erneuern.

Bauhof plant Investitionen für 250.000 Euro

Der Eigenbetrieb Bauhof/Gärtnerei der Stadt Sondershausen plant im kommenden Jahr Investitionen in Höhe von 250.000 Euro. Werkleiter Detlef Schulze begründet die hohen Kosten mit dringend nötigen Erneuerungen des überwiegend alten Maschinenbestandes. „Wir fahren teilweise mit Fahrzeugen, die sind 20 Jahre alt“, sagt Schulze und stellt die Details des Investitionsplanes für 2020 vor. So stehen auf dem Plan der Kauf von zwei Transportern in Höhe von jeweils 40.000 Euro und die Anschaffung zwei neuer Multicars zu je 60.000 Euro. Sie sollen alte Fahrzeuge ersetzen.

Für die Zukunft favorisiert Schulze die Möglichkeiten eines Kommunalleasings, um die Reparaturkosten für die Fahrzeuge zu senken. Derzeit verfügt der Eigenbetrieb über 21 Fahrzeuge, davon sind bereits zwei geleast.

Weitere Investitionen betreffen Werterhaltungen und Erneuerungen auf dem Betriebsgelände des Bauhofes in Gesamthöhe von 50.000 Euro. Darunter fällt auch die Anschaffung eines Salzsilos (10.00 Euro) für das Streusalz der Räumfahrzeuge. „Bislang lagern wird das Salz in der Fahrzeughalle, das sorgt immer wieder für Korrosionsschäden an den Fahrzeugen“, erklärt Detlef Schulze.