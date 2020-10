Bauunternehmer erhält Zuschlag für Bebraer Teiche

Sondershausen. Der Stadtrat hat das Naturbad Bebraer Teiche an Mike Schielke vergeben. Der plant zunächst drei Millionen Euro in ein Naturresort zu investieren.

Für das Konzept des Sondershäuser Bauunternehmers Mike Schielke hat sich der Sondershäuser Stadtrat am Donnerstagabend in nicht-öffentlicher Sitzung entschieden. Die Betreibung der Bebraer Teiche werde per Erbbaurecht an Mike Schielke übertragen, erklärte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos).