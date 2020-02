Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Begleitung für todkranke Menschen im Kyffhäuserkreis

Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Sondershausen-Sömmerda-Artern kann aktuell auf 39 ehrenamtliche Mitarbeiter verweisen. Elf Damen und ein Herr haben den jüngsten Kurs zur qualifizierten Vorbereitung auf die Hospizarbeit erfolgreich abgeschlossen, teilte Koordinatorin Susanne List mit.

Die neuen Hospizdienst-Mitarbeiter haben 160 Stunden Ausbilden absolviert und davon 100 Stunden in Vorbereitung auf die Sterbebegleitung, darüber hinaus noch einmal 60 Stunden Trauerbegleitung, damit sie sich dieser Arbeit gewachsen fühlen.

Die 39 Ehrenamtlichen würden nun bereit stehen, wenn Schwerstkranke den Wunsch haben, ihre letzte Lebenszeit in vertrauter Umgebung zu verbringen. Der Hospizdienst könne hier wertvolle Unterstützung für die Betroffenen und ihre Angehörigen in die Häuslichkeit oder ins Pflegeheim bringen. Für die Zeit der Trauer biete der Hospizdienst neben Einzelbegleitung auch das Trauer-Café immer am ersten Montag eines Monats unter dem Dach des Bürgerzentrums Cruciskirche an.

Ein neuer Vorbereitungskurs beginnt am 2. März. Es gibt noch zwei freie Plätze. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Susanne List unter Telefon: 0170/3 70 35 06.