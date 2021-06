Bei Unfall verletzt - Auto ausgeschlachtet

Sondershausen. Das sind die Meldungen der Polizei für den Kyffhäuserkreis.

Autoteile gestohlen

Am Montagnachmittag entdeckte ein Zeuge in der Lindenstraße in Ebeleben den Diebstahl von Fahrzeugteilen auf einem Grundstück. Die gestohlenen Katalysatoren befanden sich noch an den Autos, die zur Ersatzteilgewinnung dort standen. Unbekannte waren am Wochenende auf das umzäunte Grundstück gelangt und demontierten die Teile. Dabei richteten sie einen Schaden von ca. 200 Euro an. Der Beuteschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Mit 1,4 Promille gestoppt

Mit über 1,4 Promille Atemalkohol war in Sondershausen am Montagabend ein 59-jähriger Autofahrer unterwegs. Polizisten stoppten gegen 21.45 Uhr den Peugeot in der Frankenhäuser Straße. Nach dem der Alkoholtest beendet war, musste der Mann aus der Gemeinde Kyffhäuserland zur Blutentnahme, seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Vorfahrt missachtet und verletzt

Am Montagnachmittag gegen 15.35 Uhr fuhr eine 23-jährige Autofahrerin in ihrem Skoda Rapid in der Joseph-Haydnstraße in Sondershausen und wollte nach links in die Beethovenstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem Daimler Benz, dessen 71-jähriger Fahrer aus der Beethovenstraße gefahren kam und den vorfahrtsberechtigten Skoda übersah. Die 23-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

