Bendeleben: Platz für Wiesen-Goldstern und Wendehals

Um den 13,6 Hektar großen Lebensraum am Weinberg bei Bendeleben langfristig zu erhalten, hat die Natura-2000-Station Südharz/Kyffhäuser in den vergangenen Monaten Sträucher und Pioniergehölzen entfernt und so den Halbtrockenrasen gepflegt. Das teilte der Landschaftspflegeverband Südharz Kyffhäuser mit.

Obstbäume der Streuobstwiesen seien wieder freigestellt worden. Gearbeitet worden sei auf einer Fläche von etwa 2,6 Hektar. Davon profitieren Pflanzenarten wie zum Beispiel der Wiesen-Goldstern und der Fransen-Enzian, höhlenbrütende Vögel wie Wendehals und Grünspecht. Im Anschluss werde es eine Beweidung durch einen ortsansässigen, tierhaltenden Betrieb geben, der die Pflege der Projektfläche sicherstellt, heißt es weiter.

Im Herbst dieses Jahres sei geplant, ein Folgeprojekt zu beantragen, um einen Erhaltungsschnitt an den gut 650 Obstbäumen durchführen zu können.

Von November bis Mai betreute die Natura-2000-Station zudem die Pflege zur Biotop-Aufwertung an zwei Gräben, nahe der Barbarossa-Höhle bei Rottleben. Hier wurde ein Laichhabitat für die vom Aussterben bedrohte Kreuzkröte geschaffen. Außerdem werteten eine Schilfmahd und die anschließende Bepflanzung mit Brunnenkresse den Lebensraum der gefährdeten Kleinlibelle Helm-Azurjungfer an einem anderen Graben auf. Diese Libellenart benötigt besonnte Gräben mit winter-grünen Wasserpflanzen, zur Eiablage und Entwicklung ihrer Larven.

Die Projekte werden über das Programm zur Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Thüringen umgesetzt und mit Mitteln des Freistaates Thüringen und Bundesmitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ finanziert. Die praktischen Arbeiten wurden von der Firma Gebhardt Garten- und Landschaftsbau ausgeführt.