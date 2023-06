Das Kammerensemble des Luftwaffenmusikkorps Erfurt gibt ein Benefizkonzert in der Kirche in Wiehe.

Benefizkonzert in Wiehe

Wiehe. Kammerensemble des Luftwaffenmusikkorps Erfurt spielt am 7. Juni Werke von Mozart und Bartholdy.

Im Rahmen des Musiksommers Wiehe wird am Mittwoch, dem 7. Juni, um 19 Uhr zu einem Benefizkonzert in der St. Bartholomäus-Kirche eingeladen. Das Kammerensemble des Luftwaffenmusikkorps Erfurt werde an diesem Abend unter anderem Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Mendelsohn Bartholdy zur Aufführung bringen.

Die Kirchengemeinde Wiehe plane im nächsten Jahr die Bekämpfung des Holzwurmes im Kirchengestühl. Für dieses Vorhaben würden noch Spenden benötigt, informierte das Büro des Pfarramtes. Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt wolle die Kirchengemeinde mit dem Konzert unterstützen.