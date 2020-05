Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bergbad: Nur 300 Besucher erlaubt

Mit der Eröffnung des Bergbads „Sonnenblick“ am Montag, 1. Juni, sind dennoch Einschränkungen verbunden, teilte die Stadt Sondershausen mit. So können maximal 300 Badegäste eingelassen werden. Dieser Schlüssel errechne sich aus der Größe des Beckens und der Liegeflächen. Die Besucher werden am Haupteingang in die Regelungen eingewiesen und erhalten Hinweise auf die vorgesehene Wegeführung bis zum Schwimmbecken sowie die Einhaltung der Hygienemaßnahmen, um potenzielle Infektionsrisiken zu vermeiden. Auch am und im Schwimmbecken sind die Mindestabstände strikt einzuhalten, und es sei auf die Beschilderung sowie die Lautsprecherdurchsagen zu achten. Es werden nur zwei Umkleidekabinen zur Verfügung stehen, und die Toilettenanlagen dürfen jeweils nur von zwei Personen gleichzeitig betreten werden.

Insbesondere gelten die Abstands- und Hygieneregelungen auch für die Liegebereiche, den Kiosk und das Planschbecken. Die Einhaltung der Bestimmungen werde durch zusätzliche Mitarbeiter kontrolliert, heißt es. Auf Verstöße werde konsequent hingewiesen. So kann bei Zuwiderhandlung beispielsweise auch das Planschbecken gesperrt werden.

Die Stadt Sondershausen als Betreiber des Freibades hoffe bei allen Einschränkungen auf das Verständnis der Besucher sowie auf den gesunden Menschenverstand und die Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahmen. Weiterhin bittet die Stadtverwaltung die Gäste darum, ihren Badaufenthalt nach Möglichkeit nicht länger als drei bis vier Stunden auszudehnen, um auch den Badegästen, die aufgrund der eingeschränkten Besucherkapazität vor dem Einlass warten sollten, die Gelegenheit zum Schwimmen zu ermöglichen.

Besitzern von Saisonkarten könne aufgrund der eingeschränkten Besucherkapazität im Bergbad leider keine verbindliche Sicherheit auf einen Badbesuch garantiert werden.

Aufgrund sich eventuell verschärfender Corona-Schutzmaßnahmen, die jederzeit eintreten könnten, hoffentlich jedoch ausbleiben werden, kann es unter Umständen auch zu einem Ende der diesjährigen Badesaison vor dem 15. September kommen.