Sondershausen. Die Agentur für Arbeit im Kyffhäuserkreis setzt in der Pandemie auf Online-Beratung für Schülern und Eltern bei der Berufswahlentscheidung.

Berufsberatung per Videochat

Wenn Jens Heinemann in seinem Büro in der Arbeitsagentur sitzt und mit einen Jugendlichen über seine Berufswahl spricht, dann saß letzterer bis vor einem Jahr auf der anderen Seite des Schreibtisches. Ein Jahr nach Beginn der Coronapandemie sitzt Heinemann allein in seinem Büro.