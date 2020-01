Sondershausen. Sondershäuser Fraktion SPD/Nubi will Auskunft über die Entwicklung des Einzelhandels in der Stadt.

Beschluss zum Handelskonzept steht immer noch aus

Was aus dem Einzelhandelskonzept der Stadt Sondershausen geworden sei, will die Stadtratsfraktion von SPD und Nubi wissen. Anlass für die Nachfrage sei der zunehmende Leerstand in der Galerie am Schlossberg, heißt es im Antrag auf Auskunft zum Sachstand der Aktualisierung des Einzelhandelskonzepts der Stadt. Nachdem bereits im Laufe des Jahres Leerflächen entstanden waren, zogen zum Jahreswechsel ein weiteres Geschäft und das Café aus. Vom Eigentümer der Galerie habe man lediglich die Auskunft erhalten, dass man sich bemühe, „den Leerstand wieder zu befüllen“. Fraktion und der SPD-Ortsvorstand halten das nicht für befriedigend und wolle daher Aktuelles zum Einzelhandelskonzept der Stadt erfahren.

Der Beschluss des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der Stadt Sondershausen steht bereits seit einem Jahr aus. Bereits im Jahr 2018 hatte der Stadtrat die Aktualisierung des Konzepts beschlossen. Bis Januar 2019 lag es öffentlich zur Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange aus. Im Anschluss müsste der Stadtrat den Entwurf beschließen, wollte das aber vor der anstehenden Kommunalwahl im Mai vergangenen Jahres dem neuen Gremium überlassen. Bislang stand das Konzept nicht noch einmal zur Debatte. Am 30. Januar tagt der Stadtrat das nächste Mal öffentlich.