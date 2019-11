Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beschwingt in den Advent

Thuringia Cantat, ein Chorprojekt vom Thüringer Chorverband, gastiert zu einem Weihnachtskonzert am Sonntag, dem 1. Dezember, um 17 Uhr im Achteckhaus. Unter dem Motto „Beschwingt in den Advent“ wird erstmals zu einem Chorworkshop eingeladen, bei dem nationale und internationale Advents- und Weihnachtslieder einstudiert und in einem öffentlichen Werkstattkonzert aufgeführt werden. Als Highlight wird The String Company, die Erfurter Celtic-, Gipsy-, Swing- und Klezmerband, Schätze ihres Weihnachtsprogramms präsentieren.

Karten: für 7 Euro, ermäßigt 5 Euro Reservierung:bis zum 29. November unter info@ chorverband-thueringen.de