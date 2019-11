Bessere Aussichten als viele Akademiker

Bessere Verdienstaussichten als vielen jungen Menschen mit akademischer Bildung prophezeit Cornelia Haase-Lerch, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt den Absolventen einer Berufsausbildung. Vor allem dann, wenn sie so erstklassige Abschlusszeugnisse vorweisen könnten wie die 25 jungen Frauen und Männer, die Mittwochabend im Sondershäuser Achteckhaus ihre Preise von der Wago-Stiftung aus den Händen der IHK-Chefin entgegennahmen. Zum 21. Mal wurden die besten ehemaligen Auszubildenden in 14 Berufen aus Unternehmen im Kyffhäuserkreis und dem Landkreis Nordhausen geehrt. Alle Preisträger haben ihre Ausbildung mit der Note 2,0 oder besser abgeschlossen. Die Preise sind mit bis zu 1000 Euro dotiert. Insgesamt 19.750 Euro schüttete die Wago-Stiftung für die in diesem Jahr in Sondershausen geehrten Absolventen aus.

Cornelia Haase-Lerch hielt die Festansprache und forderte die Berufsstarter dazu auf, den Geschmack von Erfolg und guten Aufstiegschancen an einem solchen Tag voll auszukosten. „Was ihr geleistet habt, ist schon etwas ganz Besonderes, das nur 7,4 Prozent aller 377 Absolventen einer beruflichen Ausbildung in Nordthüringen in diesem Jahr gelungen ist.“ Die IHK-Geschäftsführerin rief die Ausgezeichneten dazu auf, nun weiterhin als Botschafter für ihre Ausbildungsbetriebe und die duale Ausbildung in Deutschland positiv in Erscheinung zu treten.

„Ihnen stehen nun alle Möglichkeiten offen, beruflich durchzustarten“, verkündete auch Antje Hochwind (SPD), die Landrätin vom Kyffhäuserkreis in ihrem Grußwort. „Ich bitte Sie aber auch: Bleiben Sie unserer Region treu, die Ihnen die Möglichkeit gegeben hat, eine hervorragende Ausbildung zu genießen.“ Trotz aller Bemühungen, eigenen Fachkräftenachwuchs auszubilden, litten Unternehmen in Nordthüringen weiterhin unter einem Mangel an ausreichend qualifizierten Mitarbeitern für die Zukunft.

Auf die herausragenden Ausbildungsbedingungen in den nordthüringer Unternehmen nahm Florian Meier von der Eaton Germany Bezug, als er seine Rede im Namen aller Preisträger der Wago-Stiftung mit dem Zitat „Genies fallen nicht vom Himmel. Sie müssen Gelegenheit zur Ausbildung und Entwicklung haben“ von August Bebel eröffnete. Er dankte den Familien, Ausbildern und Ausbildungsbetrieben sowie den Lehrern: „Ihr habt uns nicht nur Theorien und Lehrinhalte vermittelt, sondern auch unsere Persönlichkeiten geformt. Ihr habt uns geholfen, unsere Stärken zu erkennen und somit an unseren Schwächen zu arbeiten.“ Jetzt stünden er und die anderen Absolventen vor großen Möglichkeiten. Diese Aussicht befreie aber nicht davon, sich und sein Handeln regelmäßig zu reflektieren und an den Erkenntnissen zu wachsen.

Durch den Abend im Schloss Sondershausen führte Christian Sallach, Chief Marketing & Chief Digital Officer des Unternehmens. Die musikalische Begleitung übernahmen Vinzenz Heinze am Piano und Fabian Fromm an der Violine.