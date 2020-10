Besseres Netz in Wiehe

Die Mobilfunk-Versorgung in Wiehe soll besser werden. Die Telekom hat dafür in den vergangenen neun Monaten einen Standort mit Standard LTE erweitert. Durch den Ausbau verbessere sich die Mobilfunk-Abdeckung. Insgesamt stehe damit mehr Bandbreite zur Verfügung, zudem werde der Empfang in Gebäuden besser, so der Betreiber. Die Telekom betreibt im Kyffhäuserkreis 34 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei 93 Prozent. Bis 2022 sollen 17 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an vier Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant.