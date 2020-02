Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besuch der Buchmesse

Einen Besuch auf der Buschmesse hat die Gruppe Leseportal, die sich einmal im Monat donnerstags im Bürgercafé der Cruciskirche in Sondershausen trifft, geplant. Am 13. März um 8 Uhr soll die Fahrt nach Leipzig am Busbahnhof in Sondershausen starten. Die Fahrtkosten betragen nach der Einholung mehrerer Angebote für Hin- und Rückfahrt 24 Euro je Teilnehmer. Die Rückfahrt sei für 15 Uhr vorgesehen, informiert Manfred Kucksch, Organisator des Leseportals. Der Eintritt zur Buchmesse beträgt 20 Euro. Wer Interesse am Besuch der Messe in Leipzig haben sollte, kann sich bis zum 5. Februar bei Manfred Kucksch melden. Der Fahrpreis ist am Montag, 10. Februar, zwischen 16.30 und 17.30 Uhr im Bürgercafé der Cruciskirche zu entrichten. Da die Buskapazität begrenzt ist, gelte die Reihenfolge der Anmeldung.