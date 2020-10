Besuchsverbot in Kliniken im Kyffhäuserkreis

Aufgrund Corona-Entwicklung gilt ab Montag, 2. November, an der KMG Manniske-Klinik Bad Frankenhausen und am KMG-Klinikum Sondershausen ein generelles Besuchsverbot. Die Geschäftsführung der Krankenhäuser hat sich zu der vorbeugenden Maßnahme entschlossen, um Patienten vor der Gefahr zu schützen, dass Besucher das Virus einschleusen.

Sandra Müller, Geschäftsführerin in Bad Frankenhausen: „Wir möchten auch unter diesen Bedingungen ermöglichen, dass ein Patient in kritischer Situation Beistand von einem Angehörigen erfährt. Solche Ausnahmen können wir einrichten.“ Das Besuchsverbot gilt auch für die Außenanlagen. Unberührt vom Verbot sind Termine in den Krankenhäusern und den angeschlossenen Arztpraxen.

Weitere Infos online unter: www.kmg-kliniken.de