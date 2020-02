Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrunken und unter Drogen nach Unfall geflüchtet - Rehe und Dachse sterben bei Serie von Wildunfällen

Am 15. Februar ereignete sich gegen 22.40 Uhr ein Unfall in Sondershausen in der Straße der Jugend. Zeugen teilten laut Polizei mit, dass der Fahrer eines VW einen geparkten Lkw sowie einen Mercedes beschädigt hatte und danach in ein Haus flüchtete.

Bei den Ermittlungen wurde der Unfallverursacher gestellt. Die Polizei traf den beschuldigten Fahrer mit Hilfe eines Schlüsseldienstes in seiner Wohnung an. Es stellte sich heraus, dass der 48-jährige Fahrer deutlich betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab 2,24 Promille. Darüber hinaus verlief auch der Drogentest positiv. Es erfolgte eine Blutentnahme und der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

Rehe und Dachse sterben bei Serie von Wildunfällen

Allein in der Nacht zum Sonntag ereigneten sich vier Wildunfälle im Kyffhäuserkreis. Bereits 18.15 Uhr kollidierte am Sonnabend der Fahrer eine Renault mit einem Reh auf der Landesstraße 1033 bei Helbedündorf. Danach überfuhr ein Seat einen Dachs auf der Landesstraße 1041. Ein weiterer Dachs starb bei einem Unfall mit einer VW-Fahrerin auf der L 1034 zwischen Bendeleben und Sondershausen.

Gegen Mitternacht wechselte schließlich erneut ein Reh die Fahrbahn. Dieses Mal traf es den Fahrer eines VW auf der B 4. An den Pkw entstanden jeweils Sachschäden in einer geschätzten Gesamthöhe von knapp 5000 Euro. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Unfallschwerpunkt Ein- und Ausparken

Am Freitag wurde die Polizei zu mehreren Verkehrsunfällen in Sondershausen hinzu gezogen, bei denen es zu Kollisionen zwischen einparkenden Fahrzeugen mit bereits geparkten oder haltenden Pkw kam. So kollidierte der Fahrer eines Nissan beim Einparken mit einem dahinter stehenden Mercedes. In der Tiefgarage am Kaufland gab es gleich zwei Unfälle. Zunächst beschädigte der Fahrer eines Suzuki beim Einparken in eine Parklücke einen geparkten Opel. Nur knapp zwei Stunden später streifte die Fahrerin eines VW beim Einparken ebenfalls einen geparkten VW Caddy. An allen Fahrzeugen entsteht Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 3700 EUR.