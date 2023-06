Das Bürgerhaus in Toba am Sportplatz.

Bikertreffen Anfang Juli in Toba

Toba. Am 1. Juli gibt es ein Bikertreffen am Bürgerhaus in Toba.

Zu einem Bikertag laden die Motorradfreunde vom Helbetal und der Feuerwehrverein Toba am Samstag, 1. Juli, ein. Um 10 Uhr ist Treffen am Bürgerhaus in Toba (Sportplatz).

Dort gibt es ein geselliges Bikerfrühstück. Die Ausfahrt startet um 12 Uhr. Zum Ausklang gibt es am Abend im Bürgerhaus Gegrilltes. Dazu spielen die „Dilettanten Musikanten“ aus Großbrüchter. Möglichkeiten zum Zelten sind ausreichend vorhanden, heißt es in der Ankündigung.