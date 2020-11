„Ich bin mit dem Technischen Hilfswerk groß geworden“, sagt Christian Heyer. Der Zugführer beim THW Ortsverband Sondershausen ist der Katastrophenschutzorganisation bereits im Alter von zehn Jahren beigetreten und nun schon seit 25 Jahren dabei.

Gegründet wurde das THW vor 70 Jahren. Von Jubiläumsfeiern weiß Heyer nichts. Und wenn, seien diese der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Aber auch im 70. Jahr des Bestehens gäbe es deutschlandweit Kampagnen sowie Radio- und TV-Werbung sowie Plakate, um Menschen auf die ehrenamtliche Arbeit in der Organisation aufmerksam zu machen, erklärt Christian Heyer. Im Kyffhäuserkreis ist das THW seit 1994 aktiv. In dem Jahr wurde am 20. April der Ortsverband Sondershausen gegründet. Waren es damals um die zehn Mitglieder, „sind wir heute schon breit aufgestellt“, sagt der Zugführer des THW. So zählt der Ortsverband derzeit 50 Mitglieder, von denen etwa 30 am aktiven Einsatzdienst teilnehmen. Dazu kommt eine Jugendgruppe, die sich mit rund 20 Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis achtzehn Jahren durchaus sehen lassen kann.

Bei dem jüngsten Einsatz des THW im Kyffhäuserkreis handelte es sich um die Unterstützung der Feuerwehr beim Großbrand Anfang November auf dem Gelände einer Schrott- und Recyclingfirma in Sondershausen. Das THW war mit einem 10.000 Liter fassenden Wassertank vor Ort, um die Löschwasserversorgung zu gewährleisten. „Wir sind dreimal gefahren, um für Nachschub zu sorgen“, erzählt Heyer. Ansonsten ist das Einsatzspektrum breitgefächert. Ein Schwerpunkt sei die Arbeit der Bergungsgruppe, die am Einsatzort Trümmer beseitigt oder Wanddurchbrüche schafft. Auch das Abstützen und Aussteifen von Bauwerksteilen zählt dazu, um zum Beispiel dem Team der Brandursachenermittlung ein sicheres Arbeiten im Gebäude zu ermöglichen.

Zu den Aufgaben des THW gehört auch der Bau von Behelfsbrücken und -stegen. Als Beispiel nennt Heyer hier den Bau einer 120 Meter langen Brücke über die Saale bei Jena. Dabei handelte es sich um eine Ersatzbrückenbeschaffung, weil die andere saniert wurde. Beim Hochwasser 2002 in Sachsen sind Mitglieder des Ortsverbands Sondershausen ebenfalls beim Brückenbau im Einsatz gewesen. Jeweils ein Behelfsbauwerk musste in den Ortschaften Glashütte und Tharandt errichtet werden.

„Wir sind auch ausgebildet und haben die Möglichkeit, Behelfsbrücken für die Deutsche Bahn zu bauen“, ergänzt Christian Heyer.

Das Einsatzgebiet der THW Ortsverbands – er gehört dem Landesverband Sachsen-Thüringen an – liegt in erster Linie auch in diesen beiden Bundesländern. „Wir sind aber auch weltweit im Einsatz“, betont Heyer. Die Tatsache, auch international Hilfe leisten zu können, sei es unter anderem, was die Arbeit beim THW so reizvoll mache.

Als Eintrittsalter empfiehlt Heyer das zehnte Lebensjahr. Kindern und Jugendlichen würden zunächst die Grundlagen vermittelt bekommen. Dazu zählen unter anderem das Binden von Knoten, Stichen und Bunden. Des Weiteren soll der Nachwuchs beim THW frühzeitig lernen, bei einem Einsatz mit Improvisation ans Ziel zu kommen. Das Heranführen an motorbetriebene und elektrische Geräte sowie die Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten erfolgt auf spielerische Art und Weise, erklärt Christian Heyer. Ein Problem bei der Nachwuchsgewinnung sieht er beim Übergang von der Jugendgruppe in die Einsatzabteilung. Hier sei es oftmals so, dass Jugendliche in den Genuss einer gute Ausbildung kämen, dann aber aufgrund der Lehrausbildung oder des Studiums den Landkreis verlassen würden. Auch deshalb sind Mitglieder, die die Einsatzabteilung verstärken möchten, beim Ortsverband Sondershausen immer gerngesehen. „Das Wichtigste ist, zu wissen, dass es eine ehrenamtliche Arbeit ist“, nennt Heyer eine Grundvoraussetzung. Eine weitere sei die Teamfähigkeit.