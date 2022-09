Blicke in Ateliers und Bauernmarktspektakel – was im Kyffhäuserkreis los ist

Kyffhäuserkreis. Veranstaltungsangebote in großer Zahl: Unternehmungslustige im Kyffhäuserkreis haben am Wochenende die Qual der Wahl

Langeweile kommt bei diesem vollen Veranstaltungskalender am Wochenende garantiert nicht auf.

Bauernmarkt

Vom Anger bis zur Kyffhäuser-Therme wird ab Freitag und bis Sonntag Bauernmarkt in Bad Frankenhausen gefeiert. Das ganze Wochenende gibt es ein buntes Markttreiben in der Stadt und ein musikalisches Unterhaltungsprogramm. Der Umzug der Hausmänner am Freitagabend, 16 Uhr, gehört ebenso zur Tradition wie der Umzug des Bauernheeres am Samstag, 19 Uhr.

Landmaschinentreffen

In Allmenhausen kann wieder das Landmaschinentreffen stattfinden. Am Freitag 20 Uhr ist Auftakt mit Musik der Starlight Showband. Am Samstag gibt es einen Bauernmarkt, um 11 Uhr ist Ausfahrt, 13 Uhr die Vorführung der Heuernte und am Abend der Landmaschinenball. Den ganzen tag werden Hubschrauberrundflüge und ein Kinderprogramm geboten. Am Sonntag gibt es noch Frühschoppen und Mittagessen.

Tag des Geotops

Eine Exkursion auf den Spuren von Alfred Berg, dem Gründungsdirektor des Frankenhäuser Museums, wird es am Samstag anlässlich des Tags des Geotops im Kyffhäusergebirge geben. Treffpunkt für die Tour mit dem Geologen Gunter Braniek ist 10 Uhr am Schloss Bad Frankenhausen. Die Wanderung dauert etwa vier Stunden.

Außergewöhnliche Führung

Eine besondere geologische Führung gibt es am Sonntag, 10 Uhr, in der Barbarossahöhle bei Rottleben. Dabei können die Teilnehmer auch die seit 22 Jahren nicht mehr zugängliche Kristallkammer besichtigen.

Werke von Fred Böhme

Ihr Atelier in der Klosterstraße 19 öffnen am Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr Angela-Katrin und Fred Böhme aus Bad Frankenhausen. Zu sehen sein wird auch die winzige Tiefdruckwerkstatt und der Hof, den sie wieder mit Malereien, Grafiken und Fotografien drapieren werden. Fred Böhme wird unter anderem Werke aus seinem Mail-Art-Projekt zeigen, daneben auch andere Malereien und Grafiken, während sich seine Frau wieder mit ambitionierten Fotografien und Malereien daran beteiligen wird.

Ausstellung im Kuhstall

In Friedrichsrode beginnt der Ateliertag um 13 Uhr mit der Eröffnung der Gemeinschaftsausstellung im Kuhstall. Anschließend gibt es die Möglichkeit, Ateliers, Werkstätten und Ausstellungen im Künstlerdorf zu besichtigen. Um 15 Uhr gibt es zudem Musik im Kunsthof.

Quartett aus Indien

Am Freitag, 20 Uhr, startet das erste Konzert im Panorama Museum Bad Frankenhausen nach einer langen Pause. Auf der Bühne in der Eingangshalle des Museums wird erstmals ein Quartett aus Indien zu erleben sein.

Die Musiker von The Tapi Project präsentieren eine durchaus zündende Melange aus aktueller indischer Popmusik zwischen Bollywood und Tribal-Grooves mit durchaus spannenden Anleihen zu Electronic-Fusion und amerikanischem Funk und Soul.

Kammermusik genießen

In der Marienkirche Artern gibt es am Samstag, 18 Uhr, ein Konzert des Vereins „ars interactiva“. Tabea Heinze und Anhelina Sheremeta (Violine), Jonas Litak (Cello) und Piotr Oczkowski (Harmonium) werden in originaler Besetzung mit Antonin Dvoraks Bagatellen eines der schönsten Werke der Kammermusik spielen.

Vortrag zu Adele Schopenhauer

Über Adele Schopenhauer und ihre Welt wird am Freitag, 18 Uhr, Francesca Müller-Fabbri aus Weimar einen Vortrag im Carl-Corbach-Klub (Lindner Villa) in Sondershausen halten. Der Vortrag wird die enge Beziehung zum „Vater“ Goethe und die Freundschaft zu Schriftstellern in den Fokus stellen Die Sondershäuser Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft lädt ein.

Mostfest

Am Bahnhof Donndorf wird am Samstag ab 13 Uhr zum 5. Mostfest eingeladen. Es gibt eine Saft- und Cocktailbar und ein Schaupressen. Besucher können die Sorte ihrer mitgebrachten Äpfel von Mirke Rolf bestimmen lassen. Das Jugendmusikorchester Weimar spielt.

Kirmes mit Open-Air-Konzert

In Rohnstedt wird Samstag und Sonntag Kirmes gefeiert und zwar Samstagabend mit einem DJ-Open-Air-Konzert ab 20 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr Ständchen mit Umzug durchs Dorf.

Musik und Schausteller

Von Freitag bis Sonntag wird in Roßleben Kirmes gefeiert. Auf dem Richard-Hüttig Platz und im Heimathaus wird es musikalische Unterhaltung geben. Schausteller laden mit ihren Fahrgeschäften ein.

Whysky-Wanderung

Eine Whisky Wanderung bieten der Naturpark Kyffhäuser und der Sommelier und Naturführer Heiko Rohr am Samstag ab 14 Uhr auf dem Possen an. Durch die herbstliche Landschaft führt die Tour etwa 3,5 Stunden mit Verkostung. Dabei erfahren die Teilnehmer allerlei Wissenswertes über das „Wasser des Lebens“ und die Besonderheiten der heimischen Natur.

Eine Voranmeldung ist nötig und möglich unter www.naturpakerlebnis.de oder per Tel.: 03631/6 89 63 44 oder per E-Mail an info@naturparkerlebnis.de.