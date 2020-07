Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blut spenden in Heygendorf

Seinen nächsten Blutspendetermin bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Heygendorf an. Am Donnerstag, 16. Juli, kann von 17 bis 20 Uhr in der Turnhalle (Kolonie 147) gespendet werden. Das DRK und die Kliniken der Region hatten vor Kurzem darauf hingewiesen, dass in Folge von Corona und der Urlaubszeit ein akuter Engpass an Spenderblut besteht.

Bereits an diesem Freitag, 10. Juli, bietet das Institut für Transfusionsmedizin Suhl zwischen 16 bis 19 Uhr einen Termin im Stadion am Schwimmbad in Artern an. Blut spenden kann man ab einem Alter von 18 Jahren. Erstspender dürfen aber nicht älter als 68 Jahre sein. mv