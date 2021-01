Brandmaus als Rarität in der Region

Von Michael Voß

Kyffhäuserkreis. Die einen finden sie possierlich, andere ekeln sich vor ihnen, und noch andere werten sie generell als Schädling und Krankheitsüberträger ab – die ratten- und mäuseartigen Kleinsäuger. Dabei verstellt ein enges, pauschalisierendes Urteil rasch den Blick auf die Vielfalt und auf Erkenntnisse, die überraschen könnten. Denn Maus ist nicht gleich Maus, Ratte nicht gleich Ratte.

„Insgesamt kommen sechs Arten im Kyffhäuserkreis vor“, bilanziert Martin Görner. Der Leiter der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen weiß: Auch hier hat die Region Besonderes zu bieten. Aber der Reihe nach: Die Arten Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis), Waldmaus (Apodemus sylvaticus) und Brandmaus (Apodemus agrarius) werden zu den Echten Mäusen oder auch Langschwanzmäusen gezählt. Zwergmaus (Micromys minutus), Westliche Hausmaus (Mus domesticus) und Wanderratte (Rattus norvegicus) werden derweil taxonomisch zu den Ratten- und Mäuseartigen gestellt.

Es ist nicht leicht, auf den flüchtigen Blick vor allem die ersten drei Arten auseinanderzuhalten. „Die Waldmaus ist in Wäldern, an Waldrändern, in Parks, Gärten oder an Flurgehölzen und im Winter auch in Gebäuden zu finden“, weiß Görner. In dieser Jahreszeit suchen aber ebenso die Gelbhalsmaus, eine besonders die Wälder bewohnende Art, und in Einzelfällen auch die Brandmaus Gebäude und Stallungen auf.

Eben wegen ihrer langen Schwänze zählen die drei Arten zu den „Langschwanzmäusen“. Dabei werden vor allem Gelbhals- und Waldmaus oft verwechselt. „Erstere hat eine scharfe Abgrenzung des braunen Rückenfells zur Bauchseite, während die Waldmaus einen verwaschenen Übergang der Färbung in diesem Bereich aufweist“, erklärt Görner. Ferner ist bei der Gelbhalsmaus ein gelbes Kehlband zwischen den beiden Vorderbeinen oder ebenda ein Kehlfleck deutlich zu erkennen. Beide Zeichnungen fehlen bei der Waldmaus.

Typisch für die Brandmaus ist ihre rotbraune Fellfärbung mit dem zwei bis drei Millimeter breiten schwarzen Aalstrich auf dem Rücken. Die Tiere sind tag- und nachtaktiv. Sie bewohnen die offene Kulturlandschaft sowie lichte Wälder und Uferbereiche, zunehmend auch Gärten und Parkanlagen. Brandmäuse meiden zu trockenes Gelände – „und sind in ihrem Vorkommen meist selten“, weiß Görner. Aber im Kreis, das zeigen Nachweise, ist diese Art heimisch. Was auch eines der westlichsten Vorkommen überhaupt sein dürfte. Denn Brandmäuse sind, in zwei komplett voneinander getrennten Arealen, vom östlichen Mitteleuropa bis nach Ostchina und Taiwan verbreitet.

Die kleinste der genannten Arten ist die Zwergmaus, die in dichter Vegetation Kugelnester anlegt. Ihr Lebensraum sind Waldränder, Ufergebüsche und Schilfbestände. Sie wurde, wie auch die Brandmaus, aber auch schon in Getreidefeldern nachgewiesen. „Mithilfe ihres Greifschwanzes kann sie ausgezeichnet in der betreffenden Vegetation klettern“, weiß Görner. Oft werden die Zwergmausnester, die stets einen seitlichen Eingang haben, mit Vogelnestern verwechselt. All diese Mäuse ernähren sich hauptsächlich von Sämereien, Trieben, aber auch gelegentlich von Insekten.

Und wo bleibt die Feldmaus?, wird mancher fragen. Jenes Tier, das in diesem Jahr mal wieder als Plage eingestuft wurde, das Landwirte für massive Ernteverluste verantwortlich machen, dem auch mit Gift zu Leibe gerückt wird. Erstens zählt die Feldmaus zur Familie der Wühler, ist also nur entferntere Verwandtschaft. Zweitens allerdings besteht durch den Gifteinsatz die Gefahr, dass auch seltene Arten mitvernichtet werden. Denn auch sie sind auf den Feldern zu finden.

Im Sommer ist auch die Hausmaus, von der es mehrere geografische Unterarten gibt, auf den Feldern und Wiesenflächen anzutreffen. Jedoch ziehen sie sich besonders im Herbst und Winter in bewohnte und unbewohnte Gebäude zurück. Die bräunlich graue, graubraune bis schwärzlich gefärbte Hausmaus ist von allen genannten Arten am anpassungsfähigsten. Sie kann das gesamte Jahr über Junge bekommen – die höchste Anzahl sind zwölf Tiere pro Wurf. „Hausmäuse sind Allesfresser und können Krankheitserreger verbreiten“, so Görner. Ihre Gegenspieler sind besonders Katzen, Eulen und Marderartige.

Einst war auch die Hausratte (Rattus rattus) im Kyffhäuserkreis weit verbreitet. „Aktuelle Nachweise fehlen jedoch“, betont Görner. In ganz Deutschland gibt es derzeit nur verstreute Vorkommen. Welche Ursachen zum Rückgang der Hausratte, die besonders auf Getreidespeichern und Dachböden lebt, geführt haben, kann nicht eindeutig genannt werden. Sie wird heute in der Roten Liste Thüringens sogar als eine „vom Aussterben bedrohte Art“ geführt.

Ganz im Gegensatz zu jener Art, die zum Beispiel sehr häufig an der Unstrut anzutreffen ist und angesichts ihrer Größe manchen Spaziergänger erschreckt: Die gegenüber der zierlichen Hausratte deutlich größere Wanderratte war ursprünglich in Europa nicht heimisch. Sie bewohnt Keller, Ufer von Gewässern sowie Kanalisationssysteme in Städten und Dörfern. Eine Vermehrung ist das ganze Jahr über möglich. Wanderratten sind Allesfresser und können an Nahrungsmitteln große Schäden verursachen. „Besonders sei darauf hingewiesen, dass die Tiere auch Überträger von für den Menschen gefährlichen Krankheiten sind“, warnt Görner. Doch auch Wanderratten haben, obwohl ihr Bestand recht groß ist, mit Bussard, Uhu, Marder und auch erfahrenen Katzen sowie Hunden ihre ganz natürlichen Feinde.