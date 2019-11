Breitbandausbau im Zeitplan: Schnelles Internet für Haushalte

Bis Ende dieses Jahres sollen 4000 und damit ein Drittel aller Haushalte im Landkreis mit schnellem Internet versorgt sein. Das seien die ersten von 14.000 Haushalten, die vom geförderten Breitbandausbau profitieren werden, erklärte Roman Gebhardt vom Infrastrukturbetrieb Region Ost der Deutschen Telekom. Bis 2020 baut die Deutsche Telekom das Netz im Landkreis aus.

Die Arbeiten liegen derzeit jedenfalls im Zeitplan, heißt es auch aus dem Landratsamt des Kyffhäuserkreises. Im Sondershäuser Stadtgebiet seien die Arbeiten weitestgehend abgeschlossen. In der Region Roßleben/Wiehe werde derzeit gearbeitet, zählt Nadine Hampel von der Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung auf. Auch die ersten Unternehmen im Sondershäuser Gewerbegebiet Schachtstraße sollen demnächst ans Glasfasernetz gehen.

Derzeit wird die Bautätigkeit für das kommenden Jahr vorbereitet. Da seien die Kommunen gefragt. Die müssen die Baugenehmigungen erteilen, damit die Tiefbauarbeiten weitergehen können. Das Landratsamt habe deshalb die betroffenen Gemeinden informiert. Die Unterlagen der Telekom liegen den Bauämtern vor. Spätestens am 20. Dezember sollte das Genehmigungsverfahren abgeschlossen sein, erklärt Nadine Hampel.

Nur dann können die Arbeiten ohne Verzögerungen im kommenden Jahr weitergehen und pünktlich abgeschlossen sein, erklärt auch Roman Gebhardt von der Telekom. Die Schachtarbeiten erledigen die Tiefbaufirmen für die Telekom im sogenannten Ortsnetzbereich. Dieses erstrecke sich gleich über mehrere Gemeinden. Von allen Kommunen müssen aber, bevor der Bagger kommt, die Genehmigungen vorliegen, sonst verzögert sich der Prozess, so Gebhardt.

Weiße Flecken gehören schon bald der Vergangenheit an

Anfang März sollen die Arbeiten weitergehen. Die Zwischenzeit nutze man, um Planungen vorzubereiten und um die schon vorhandene Infrastruktur für den Fördermittelgeber zu dokumentieren. Notwendig ist diese aber auch für die Telekom selbst und muss auch anderen Telekommunikationsunternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Am Ende sollen weiße Flecken mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von unter 30 Megabit pro Sekunde dann der Vergangenheit angehören. Die meisten der 14.000 neu angeschlossenen Haushalte sollen sogar schneller im Internet unterwegs sein können, wenn alle Glasfaserleitungen verlegt sind. 50 Megabits pro Sekunde seien im Vertrag gefordert. 500 Unternehmen im Landkreis sollen ihre Daten sogar mit einem Gigabit pro Sekunde übertragen können. Mit dem gleichen Spitzentempo werden dann auch alle 36 Schulen im Landkreis an das Internet angeschlossen. Das alles bedingt aber dass die Haushalte in dem im Verfahren festgelegten gebiet liegen.

12,8 Millionen Euro kosten Bund, Land und Landkreis der geförderte Ausbau. Dass das nicht das Ende des Breitbandausbaus sein wird, ist schon klar. Das liegt zum einen an der technischen Entwicklung und 50 Mbit pro Sekunde auch schon wieder als „langsam“ gelten. Zum anderen hat das Verfahren auch immer noch Gebiete im Kyffhäuserkreis ausgeschlossen und zwar die, die bereits vor der aktuellen Ausbauphase über eine Datenübertragungsrate von 30 Megabit pro Sekunde verfügten oder die von den Telekommunikationsunternehmen als bereits ausgebaut gemeldet wurden. Und so gebe es immer noch Gebiete, die derzeit unterversorgt sind. Deshalb will die Kreisverwaltung weitere Fördermittel einwerben und den Breitbandausbau vorantreiben.