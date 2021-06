Bürgeranliegen ohne Terminabsprache

Das Rathaus in Artern.

Kyffhäuserkreis. Verwaltungen und Kundenzentren im Kyffhäuserkreis öffnen für Bürger auch ohne vorherige Terminabsprache wieder.

Wieder ohne vorherige Terminabsprache sind Behörden und Kundenzentren im Kyffhäuserkreis erreichbar. In Artern gilt das ab diesem Montag bereits für die Stadtverwaltung. Sie könne nach Auskunft des Bürgermeisters Torsten Blümel (Linke), wieder zu den bekannten Öffnungszeiten besucht werden von den Bürgern. In den Räumen aber gelten weiterhin die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen. In Sondershausen könne auch das Kundenzentrum der Stadtwerke nach Auskunft des Unternehmens wieder ohne vorherige Terminvergabe aufgesucht werden.