CDU-Politiker ist gegen Endlager im Kyffhäuserkreis

Der CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Schard hat sich gegen ein Atomlager im Kyffhäuserkreis ausgesprochen. „Insbesondere die geologische Störzone der so genannten Finnestörung steht einem solchen Lager entgegen.“ Aus diesem Bereich könnte im Laufe der Jahrtausende Radioaktivität aus den eingelagerten Castoren an die Oberfläche gelangen, so der Sondershäuser Politiker.

„Grundsätzlich sollte die Politik zudem den Ansatz verfolgen, zunächst nur Standorte in den altbundesdeutschen Ländern genauer ins Auge zu fassen“, so Schard. Hier hätten die Atommeiler gestanden, hier sei mit dieser Energie gutes Geld verdient worden. Zudem werde in Sondershausen aktiv Bergbau betrieben, was eine Einlagerung ausschließe.