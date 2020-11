CDU will Bäume pflanzen

Auf die Aktion der CDU-Landtagsfraktion „Waldbeschützer“ macht der CDU-Landtagsabgeordnete aus Sondershausen, Stefan Schard, aufmerksam. Auf der Webseite www.waldbeschuetzer.de würden aktuelle Informationen zur Forstpolitik der CDU-Fraktion, über bestehende Bürgerinitiativen und den Zustand der Wälder gegeben. Und für jede 50. Registrierung auf dieser Internetseite werde man einen Baum pflanzen, kündigte Schard an. „Die Bürgerinnen und Bürger müssen in den Entscheidungsprozess mehr eingebunden werden“, so Schard weiter.