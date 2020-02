Chef der Absatzbar statt Augenoptiker

Viele Schuster gibt es nicht mehr. Zu groß ist die Neigung, Kaputtes einfach wegzuwerfen. Die meisten Schumacher stellen inzwischen vor allem orthopädische Schuhe her, mancher repariert auch noch. Ganz auf Schuhreparatur setzt dagegen Siegfried Jung in seiner kleinen Werkstatt in Jecha.

„Wenn ich das Material hätte, könnte ich sogar Schuhe nach Maß anfertigen“, schwärmt Jung zwischen seinen altehrwürdigen Maschinen. Nur Kunden dafür habe er nicht. Und ist dennoch froh über jeden einzelnen, der ihm in den vielen Jahrzehnten die Treue gehalten hat.

Kurz nach der politischen Wende 1989/90 hatte sich der heute 60-Jährige selbstständig gemacht. In seiner kleinen Werkstatt repariert er Schuhe, Lederjacken und Taschen, aber auch Sattel und fertigt individuelle Hundehalsbänder.

Legendärer Laden am Busbahnhof

Bekannt ist Jung in Sondershausen bis heute als Chef der Absatzbar. Gleich gegenüber vom Busbahnhof hat er in der nicht etwa als Barkeeper, sondern als Schumacher gearbeitet. Die Kunden konnten sich dort getreu dem Motto „Nicht schnell, sondern sofort“ ihre Schuhe und Absätze reparieren lassen. Die Kundschaft habe teilweise Schlange gestanden, erinnert sich Jung. Und wenn er mal Urlaub hatte, machten sich die Leute mit ihren Schuhen rar.

Aufgewachsen ist Siegfried Jung in Großberndten. Augenoptiker wollte er ursprünglich nach der Schulzeit werden, und damit ordentlich Geld verdienen, wie er sagt. Eine Lehrstelle hatte der Betrieb Jenoptik ausgeschrieben. Mit seinem Vater hatte er sich auf den Weg nach Jena zum Vorstellungsgespräch gemacht. Nur sei die Reise vergebens gewesen. Der Ausbildungsplatz war bereits vergeben, als er sich vorstellte. Sein Opa riet zu einem handwerklichen Beruf. Das habe Zukunft. In der Berufsberatung sei dann aber nur noch eine Stelle im Kreis frei gewesen, und zwar als Schumacher.

Auszeichnung für weiße Tanzschuhe

„Rotz und Wasser habe ich damals geheult. Ich bin doch nicht zehn Jahre in die Schule gegangen, um Schuster zu werden“, erzählt der 60-Jährige von seinen Gedanken damals. Bei der PGH Vorwärts in der Possenallee in Sondershausen trat Jung dennoch seine Lehre an. Und war zur eigenen Überraschung überaus erfolgreich. Mit Hilfe seines Lehrmeisters Dieter Kolditz wurde er 1978 zum besten Lehrling im Bezirk bei einem Ausscheid in Leipzig gekürt. Ein paar weiße Tanzschuhe habe er mit Absatz und Innensohle versehen müssen. „Da war sauberes Arbeiten oberstes Kriterium“, erinnert sich Jung. Sein Gesellenstück wurden ein paar Halbschuhe für die eigenen Füße.

Nach einem kurzen Ausflug in die Matratzenfabrik in der Talstraße wurde er Leiter der Absatzbar der PGH Vorwärts. Nach der Wende wurde der Reparaturservice nicht mehr gebraucht. Die Menschen kauften sich lieber ständig neue Schuhe. Die Absatzbar musste schließen. Drei Jahre arbeitete er anschließend in die Schuhleistenfabrik in Ellrich im Südharz.

Um die Schusterwerkstatt zu halten, bietet Siegfried Jung inzwischen auch Hausmeister- und Handwerkerarbeiten an. Und weiß inzwischen auch, dass er, der gar nicht Schuster werden wollte, das Handwerk sozusagen die Wiege gelegt bekam. Viele Jahre nach seiner Ausbildung habe er erfahren, dass sein Ur-Ur-Großvater auch Schumacher gewesen sei, erzählt Siegfried Jung, der längst versöhnt ist mit seiner Berufswahl.