Chorfest in Sondershausen mit Liedern fürs Gewandhaus

Einen Vorgeschmack vom Klang beim Deutschen Chorfest 2020 im Mai in Leipzig bekommen Zuhörer bereits beim Werkstattkonzert des Projektchors Thuringia Cantat am Sonntag, 2. Februar, in Sondershausen. Beim mitreißenden Konzert, das um 17 Uhr im Achteckhaus beginnt, singen die Chormitglieder Stücke aus dem Repertoire, welches sie gemeinsam mit den Chören von Saxonia Cantat (Sachsen) und Carmina mundi (Sachsen-Anhalt) am 3. Mai im Großen Saal des Leipziger Gewandhauses zu Gehör bringen wollen. Eintrittskarten für die Veranstaltung im Achteckhaus gibt es an der Abendkasse. Reservierungen sind möglich unter E-Mail: info@chorverband-thueringen.de.