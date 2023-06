Clingen: Gartenrotschwanz auf Futtersuche

Clingen. TA-Leser Bernd Karl ist dieser Schnappschuss in Clingen gelungen.

Einen Gartenrotschwanz hat TA-Leser Bernd Karl in seinem Garten in Clingen entdeckt. Gartenrotschwänze waren früher häufige Besucher von Gärten. Doch gut aufgeräumte Grünflächen bieten heute oftmals keinen geeigneten Schutz und wenig Nahrung, weshalb sie sich in Laub- und Mischwälder zurückzogen, berichtet der Naturschutzbund. Auch Streuobstwiesen können sie gut leiden. Erfreulicherweise nehmen die Bestände seit einiger Zeit wieder zu. Auch in Clingen fand dieses Exemplar offenbar etwas Nahrhaftes.