Clingener feiern beim Stadtfest gleich drei Jubiläen

In Clingen wird Stadtfest gefeiert. Viele Helfer packten mit an, das Festzelt aufzustellen.

Clingen. Nach vier Jahren Pause steigt am Schützenwall wieder ein dreitägiges Fest. Viele Vereine und Bürger helfen bei Vorbereitung.

Gleich drei Gründe gibt es in Clingen, nach vier Jahre mal wieder ein großes Stadtfest zu feiern: Vor 670 Jahren hat Clingen Stadtrecht erhalten, 170 Jahre wird der Männergesangsverein des Ortes in diesem Jahr alt und der Schützenverein begeht auch bereits sein 30-jähriges Jubiläum. Deshalb wird am Wochenende, drei Tage lang gefeiert. Seit Monate laufen die Vorbereitungen bei den beteiligten Vereinen und in der Stadtverwaltung.

„Trotzdem blieb nicht viel Zeit, eine so große Veranstaltung, wie sie jetzt bevorsteht, auf die Beine zu stellen, nachdem die Entscheidung für das Stadtfest erst Ende Dezember 2022 gefallen war“, blickt Bürgermeister Mario Schütze (CDU) zurück. „Das konnte nur funktionieren, weil viele Mitglieder aus den Vereinen aber auch etliche andere Clingener sich, ohne lange zu zögern, an den Vorbereitungen beteiligten“, lobt das Stadtoberhaupt.

Einheimische sorgen für lebendigen Markttrubel

Zum Beweis konnte er auf der Festwiese am Schützenwall am Mittwochabend auf dutzende Helfer zeigen, die beim Aufbau des großen Festzeltes, für etwa 400 Gäste mit anpackten. Hilfreich sei auch gewesen, dass sich ein Clingener, der professionell große Showevents organisiert, die Festvorbereitungen unterstützt

Der für Sonnabend angekündigte Handwerker- und Trödelmarkt, direkt neben dem Festgelände wird nur richtig lebendig, weil viele Leute aus Clingen und Umgebung angeboten hatten, selbst einen Stand aufzubauen. 15 Anmeldungen zählte Bernd Bohn, der als Vorsitzender vom Schützenverein maßgeblich mit an den Vorbereitungen zum Fest beteiligt war. Der Markttrubel soll um 10 Uhr beginnen. Auf dem Festgelände präsentieren sich dann bis zu zehn Vereine aus der Stadt.

Kurz vor 13 Uhr wollen die Schützen mit einem Kanonendonner die offiziellen Feierlichkeiten im Zelt eröffnen. In dem Rahmen will der Bürgermeister verdiente Clingener, – darunter seinen Amtsvorgänger Harald Keitel, für dessen Verdienste um die Entwicklung der Stadt und den Erhalt der Eigenständigkeit – ehren. Gesäumt werde der Festplatz, in der Straße der Republik von einer Blaulichtmeile voller Fahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und dem Patenbataillon der Stadt aus Bad Frankenhausen, kündigt Bernd Bohn an.

Mit einer Discoparty startet das Fest bereits am Freitagabend, ab 21 Uhr. Am Samstag wird auch bis in die Nacht gefeiert und am Sonntag klingt das Festwochenende mit einem Frühschoppen aus.