Corona-Hotline auch am Wochenende erreichbar

Die Telefonauskunft des Landratsamtes rund um das Thema Corona wird künftig auch am Wochenende zu erreichen sein, teilte das Landratsamt mit. Samstag und Sonntag sollen Mitarbeiter zwischen 8 und 14 Uhr Fragen unter der Telefonnummer 03632/741 444 beantworten. Am vergangenen Wochenende hatte es aufgrund von Quarantäneanordnungen viele Nachfragen gegeben. Ab Samstag wolle man darauf besser vorbereitet sein, erläuterte der Sprecher des Landratsamtes, Heinz-Ulrich Thiele. In der Woche ist die Hotline wie gewohnt 8 bis 16 Uhr besetzt.