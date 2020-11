Höchster Anstieg seit Beginn der Corona-Pandemie im Kyffhäuserkreis

Die Zahl positiver Coronatests stieg am Wochenende sprunghaft an.

27 Neuinfektionen mit dem Erreger Sars CoV-2 wurden am vergangenen Wochenende laut Bericht der Kreisverwaltung innerhalb von zwei Tagen im Kyffhäuserkreis verzeichnet. Weil auch ein Schüler der Klosterschule in Roßleben positiv auf den Coronavirus getestet worden war, bleibe die Einrichtung zunächst vorsorglich am Montag und Dienstag geschlossen, war von Heinz-Ulrich Thiele, dem Sprecher des Landratsamtes am Sonntag zu erfahren. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog