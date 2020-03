Coronaproben nehme ich am Hintereingang

Wie viele besorgte Nachfragen wegen des Coronavirus hatten Sie schon?

Zu Beginn war es relativ ruhig. Inzwischen sind es mehr. Wir fragen die Patienten schon gezielt am Anfang nach den Beschwerden, ob sie verreist waren und wo. Aber die Frage nach der letzten Reise hilft nicht mehr. Anstecken kann man sich inzwischen überall.

Besteht der Verdacht auf Corona, nehmen Sie in der Praxis die Probe?

Im Moment ja, weil nichts anderes möglich ist. Wir hatten bisher zwei Verdachtsfälle. Zwei Patienten haben sich diese Woche telefonisch gemeldet. Bei einem Mann hat sich dessen Kollege nachweislich mit dem Virus angesteckt. Eine Frau war im Risikogebiet im Urlaub. Wir haben beide an das Gesundheitsamt verwiesen. Sie wurden zurück in die Praxis geschickt. Ich habe die Proben hier genommen.

Wie funktioniert das, ohne andere Patienten zu gefährden?

In den Räumen ist das nicht möglich. Wir haben uns entschlossen, die möglicherweise Erkrankten an den Hintereingang der Praxis zu bestellen. Im Hof reiche ich die Probe an den Patienten mit dem größtmöglichen Sicherheitsabstand heraus und erkläre, wie er den Abstrich im Rachen nehmen soll. Dann wird das Röhrchen vorschriftsmäßig verpackt und in unser Labor geschickt.

Das Gesundheitsamt übernimmt auch das nicht?

Nein. Wir machen das alles. Das Gesundheitsamt wird über den Verdachtsfall informiert. Es besteht ja eine Meldepflicht.

Wer erhält das Ergebnis?

Wir haben bislang noch nichts gehört. Ich hoffe, dass das Labor das Ergebnis der ersten Probe per Fax schickt. Mit dem Patienten stehe ich telefonisch in Kontakt, habe empfohlen vorsorglich zu Hause zu bleiben und frage täglich nach dem Gesundheitszustand. Auch er hat noch kein Ergebnis vorliegen. Die zweite Probe habe ich erst am Donnerstag abgenommen.

Wurden Sie darauf vorbereitet?

Im Grunde nicht. Wir haben uns selbst informiert. Wir als Ärzte erfahren auch nicht mehr als jeder andere. Wir haben auf der Seite des Robert-Koch-Instituts nachgelesen. Seitens des Gesundheitsamts gab es keine Informationen. Ich dachte bislang, dass das öffentliche Gesundheitswesen für solch eine Problemlage zuständig und verantwortlich sei. Aber es gibt keine gültigen Regelungen zum Verfahren. Jedes Bundesland, jeder Landkreis handhabt es anders. Das ist mir unbegreiflich.

Sind Sie in der Praxis wenigstens ausreichend ausgestattet?

Auch da gab es bislang keine Unterstützung. Es gibt keine Schutzausrüstungen für uns. Dabei hätte die Bundespolitik hier vorsorgen können. Im Januar traten die ersten Fälle in Deutschland auf. Ich habe privat für mich und meine Mitarbeiter noch Schutzmasken mit FFP2-Standard gekauft. In der Praxis arbeiten wir sonst nur mit einfachen Masken. Für Patienten haben wir aber keine mehr. Das Chipkartenlesegerät steht oben auf dem Tresen, damit die Patienten die Karte selbst einlegen können. So versuchen wir, Schmierinfektionen zu vermeiden. Desinfektionsmittel hatten wir noch im Lager. Auf Hinweis des Lieferanten haben wir noch mal auf Kontingent nachbestellt. Angekommen ist es aber nicht.

Wie schwierig ist das im laufenden Praxisbetrieb?

Meine Patienten verhalten sich vorbildlich. Von Kollegen hört man auch andere Beispiele. Aber natürlich macht man sich Sorgen. Ich trage die Verantwortung für meine Mitarbeiterinnen. Und empfehle ihnen deshalb auch Mundschutz zu tragen. Die Probeabnahme führe ich allein durch. Ohne Mitarbeiter kann ich die Praxis nicht öffnen. Unsere Patienten brauchen uns schließlich.

Fühlen Sie sich im Stich gelassen?

Ich hoffe, dass es bald gelingt, die vom Landkreis geplante Teststrecke einzurichten. Damit dort Ärzte mit Schutzausrüstung die Proben nehmen können.