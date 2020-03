Sondershausen. Die Awo Seniorenresidenz Haus am Wippertor in Sondershausen freut sich über gespendete Mundschutze und Resonanz eines Internetaufrufes.

Dank für Mundschutz-Spenden und Bastelarbeiten

Einen Mundschutz müssen in Pflegeberufen tätige – aufgrund von Infektionserregern – bei der Versorgung und Betreuung von Menschen häufig tragen. Und das unabhängig vor der Coronakrise. Letztere führt allerdings vielerorts dazu, dass Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel derzeit Mangelware sind. So auch in der Seniorenresidenz Haus am Wippertor der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Sondershausen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Um so erfreuter war deren Leiterin Alice Mattauch über eine Spende von 70 Mundschutzen, die Hartmut Vonnoe, Geschäftsführer der GSAB Elektrotechnik GmbH aus Greußen, am vergangenen Freitag übergab. Diese seien ihm von einem Geschäftspartner aus China kostenfrei per Luftfracht geschickt worden, als dieser von dem bestehenden Mangel erfuhr. Dankbar ist sie auch über zehn sogenannten FFP2-Masken, die Dachdeckermeister Daniel Hense aus Niederbösa gespendet hat. Das Tragen derartiger Masken sei auch in dem Berufsfeld oft erforderlich. „Wir sind über jede Spende sehr dankbar“, betonte Alice Mattauch. Anlass zur Freude gab ihr zudem der große Zuspruch über einen von der Seniorenresidenz in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Aufruf. Dieser startete am vergangenen Wochenende und hatte zum Inhalt, den Senioren in dieser schweren Zeit kleine Freuden zu bereiten. So wurden in erster Linie Kinder angesprochen, für ihre Großeltern etwas zu malen oder zu basteln sowie Briefe zu schreiben. Grund dafür ist das derzeitige Besuchsverbot in allen Senioreneinrichtungen. Senioren gelten als besonders gefährdet. „Täglich bekommen wir Post und es werden Sachen vor der Tür abgestellt“, erzählt Mattauch. Und dabei würden sich auf diesem Weg auch viele Kinder beim Pflegepersonal bedanken, dass sich um ihre Eltern kümmert. Um die Senioren zu schützen, würde man Bilder einlaminieren und Bastelarbeiten desinfizieren, erklärte die Residenzleiterin. Auch würden alle Briefe beantwortet, das Pflegepersonal sei den Senioren dabei gern behilflich. Mit der Einführung der Videotelefonie, wolle man in Zeiten des Besuchsverbots ein weiteres Angebot für die Senioren schaffen, den Kontakt zu ihren Angehörigen zu ermöglichen. Alice Mattauch ist dankbar und stolz auf ihr gesamtes Personal, das trotz Kindergarten- und Schulschließung und vorhandener Ängste Tag für Tag die Bewohner pflegt und betreut.